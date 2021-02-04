Житель Бурятии привёз из Перми 5 кг «синтетики»

Общество, Фото: из архива

Участнику ОПГ грозит до 20 лет колонии



Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой».



По версии следствия, неустановленные лица создали организованную группу для распространения наркотических средств путём оборудования закладок и продажи через интернет-магазин. В ходе общения в социальных сетях и мессенджерах руководители группы вовлекли в преступную деятельность жителя Бурятии. Его роль заключалась в перевозке крупных оптовых партий синтетических наркотических средств.



В июле 2020 года осуждённый, забрав в городе Перми в тайнике более 5 килограммов наркотического средства синтетической группы, возвращался на автомашине в Улан-Удэ. Во время проведения сотрудниками МВД по Бурятии оперативно-розыскных мероприятий в Кабанском районе перевозчик задержан, наркотическое средство изъято. Мужчину заключили под стражу.



Мужчине грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кабанский районный суд, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

