В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, закрытое акционерное общество «Байкальская лесная компания», осуществляющее лесозаготовительное и деревообрабатывающее производство, нарушало трудовой закон.
Установлено, что перед 400 работниками организации за декабрь 2020 года образовалась задолженность по заработной плате на сумму 13,4 млн рублей.
Генеральному директору общества внесено представление, прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении финансового директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования заработная плата работникам организации выплачена в полном объёме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии работникам предприятия задолжали 13,4 млн рублей по зарплате
Общество, Фото:
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