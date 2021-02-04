Иркутская зоогалерея ищет хозяина заблудившегося пса

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Пожилой Мишка скучает по прежнему хозяину



Иркутская зоогалерея приютила пожилого пса, которого назвали Мишкой. Он неделю скитался по морозу и за это время успел подхватить множество разных болезней. Сотрудники зоопарка пока выхаживают больную собаку и заодно ищут ему хозяина.



У специалистов сложилось мнение, что пёс домашний. Он спокойно гуляет на поводке, просится на улицу, спит на коврике, а также не прочь полакомиться человеческой едой, вроде колбасы или сосисок. Здесь отметили, что Мишка попрошайничает «исключительно взглядом».



- Стандартные команды не знает, но хорошо понимает общий смысл речи и улавливает интонации, послушный, не вредный. Ни разу не лаял за эти дни. Отлично знает слово «пойдём», спокойно гуляет на поводке. В общем, у нас сложилось впечатление, что он просто выскочил со двора и потерялся... Кобель не кастрирован, поэтому вполне мог увязаться за собачьей свадьбой, - говорят в зоопарке.



Специалисты отмечают, что пёс сильно грустит по хозяину, они надеются найти его прежний дом. «Для возрастной собаки очень тяжело будет третий раз перестроиться», - говорят в зоогалерее.



- Мишка, который явно не Мишка в прошлой жизни, найдёт свой старый дом? У нас, конечно, ему тоже хорошо, но это всё не то... Родную семью заменить сложно, - заключили в зоопарке.

