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Иркутская зоогалерея ищет хозяина заблудившегося пса

Иркутская зоогалерея ищет хозяина заблудившегося пса
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Пожилой Мишка скучает по прежнему хозяину

Иркутская зоогалерея приютила пожилого пса, которого назвали Мишкой. Он неделю скитался по морозу и за это время успел подхватить множество разных болезней. Сотрудники зоопарка пока выхаживают больную собаку и заодно ищут ему хозяина.

У специалистов сложилось мнение, что пёс домашний. Он спокойно гуляет на поводке, просится на улицу, спит на коврике, а также не прочь полакомиться человеческой едой, вроде колбасы или сосисок. Здесь отметили, что Мишка попрошайничает «исключительно взглядом».

- Стандартные команды не знает, но хорошо понимает общий смысл речи и улавливает интонации, послушный, не вредный. Ни разу не лаял за эти дни. Отлично знает слово «пойдём», спокойно гуляет на поводке. В общем, у нас сложилось впечатление, что он просто выскочил со двора и потерялся... Кобель не кастрирован, поэтому вполне мог увязаться за собачьей свадьбой, - говорят в зоопарке.

Специалисты отмечают, что пёс сильно грустит по хозяину, они надеются найти его прежний дом. «Для возрастной собаки очень тяжело будет третий раз перестроиться», - говорят в зоогалерее.

- Мишка, который явно не Мишка в прошлой жизни, найдёт свой старый дом? У нас, конечно, ему тоже хорошо, но это всё не то... Родную семью заменить сложно, - заключили в зоопарке.
собаки домашние животные
 
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