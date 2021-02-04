«Обычное дело»: Жителей Бурятии развеселил танк на дороге

Танк запечатлели автомобилисты
Жителей Бурятии развеселило видео из Кяхты. Очевидцы запечатлели момент, когда по обочине дороги ехал танк. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Улэ».
- Обычное дело в Кяхте. Будний день, - подписал автор.
В Кяхте находится мотострелковая бригада. Именно поэтому жители Кяхты уже привыкли к подобным картинам.
- На Кремль путь держит, - пошутил один из пользователей.
- А ещё стрельбы как гром вечерами, - добавил местный житель.
Танк запечатлели автомобилисты
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