«Обычное дело»: Жителей Бурятии развеселил танк на дороге





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)



В Кяхте находится мотострелковая бригада. Именно поэтому жители Кяхты уже привыкли к подобным картинам.



- На Кремль путь держит, - пошутил один из пользователей.



- А ещё стрельбы как гром вечерами, - добавил местный житель.

В Кяхте находится мотострелковая бригада. Именно поэтому жители Кяхты уже привыкли к подобным картинам.- На Кремль путь держит, - пошутил один из пользователей.- А ещё стрельбы как гром вечерами, - добавил местный житель.

Жителей Бурятии развеселило видео из Кяхты. Очевидцы запечатлели момент, когда по обочине дороги ехал танк. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Улэ».- Обычное дело в Кяхте. Будний день, - подписал автор.