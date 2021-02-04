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«Обычное дело»: Жителей Бурятии развеселил танк на дороге

«Обычное дело»: Жителей Бурятии развеселил танк на дороге
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Танк запечатлели автомобилисты

Жителей Бурятии развеселило видео из Кяхты. Очевидцы запечатлели момент, когда по обочине дороги ехал танк. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Улэ».

- Обычное дело в Кяхте. Будний день, - подписал автор.



В Кяхте находится мотострелковая бригада. Именно поэтому жители Кяхты уже привыкли к подобным картинам.

- На Кремль путь держит, - пошутил один из пользователей.

- А ещё стрельбы как гром вечерами, - добавил местный житель. 
танк
 
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