В Кяхте касса автовокзала не работала три месяца

Здесь отсутствовала возможность подключения к интернету



В городе Кяхта Кяхтинского района Бурятии возобновила работу касса автовокзала. Она не работала с 1 ноября из-за отсутствия возможности подключения к интернету, сообщает сегодня группа «Кяхта-инфо. 24/7».



Маршрут «Улан-Удэ – Кяхта» отправляется ежедневно. В день осуществляется несколько рейсов. Первый рейс из столицы Бурятии отправляет в 8 часов утра, последний – в 18:30.

