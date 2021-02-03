Здесь отсутствовала возможность подключения к интернету
В городе Кяхта Кяхтинского района Бурятии возобновила работу касса автовокзала. Она не работала с 1 ноября из-за отсутствия возможности подключения к интернету, сообщает сегодня группа «Кяхта-инфо. 24/7».
Маршрут «Улан-Удэ – Кяхта» отправляется ежедневно. В день осуществляется несколько рейсов. Первый рейс из столицы Бурятии отправляет в 8 часов утра, последний – в 18:30.
В Кяхте касса автовокзала не работала три месяца
Общество, Фото:
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