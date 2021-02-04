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В Улан-Удэ потеплеет до минус 9 градусов

В Улан-Удэ потеплеет до минус 9 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
В республики ожидаются слабые метели

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля по республике местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, днём по Прибайкалью и в горах юго-запада порывы до 15-17 м/с, позёмка, слабые метели.

Температура ночью -16, -21, местами -26, -31, по крайнему северу -35, -40, днём -6, -11, местами -16, -21, по крайнему северу до -27.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -18, -20, днём -7, -9 градусов.
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