В Улан-Удэ потеплеет до минус 9 градусов

В республики ожидаются слабые метели



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля по республике местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, днём по Прибайкалью и в горах юго-запада порывы до 15-17 м/с, позёмка, слабые метели.



Температура ночью -16, -21, местами -26, -31, по крайнему северу -35, -40, днём -6, -11, местами -16, -21, по крайнему северу до -27.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -18, -20, днём -7, -9 градусов.

