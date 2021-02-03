Рысь бегала в парке в Иркутской области

Рысь ищет в городе еду



Рысь заметили на улицах города Усть-Илимск Иркутской области. Очевидцы сняли, как ночью она гуляет в парке возле городской школы № 8 и пытается найти еду. Сюжет об этом вышел в эфире «Вести-Иркутск».



- В середине января, похожего рысёнка уже видели в городе, тогда он пытался залезть в подвал жилого дома. Местные жители предполагают, что это один и тот же котёнок. Говорят, из-за большого количества снега ему трудно искать себе еду в лесу. Но даже голодная рысь ведёт себя спокойно, ни на кого не нападает, а перекусывает на городских мусорках, - сообщают «Вести-Иркутск».





