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Рысь бегала в парке в Иркутской области

Рысь бегала в парке в Иркутской области
Общество,  Фото:"Вести-Иркутск"
Рысь ищет в городе еду

Рысь заметили на улицах города Усть-Илимск Иркутской области. Очевидцы сняли, как ночью она гуляет в парке возле городской школы № 8 и пытается найти еду. Сюжет об этом вышел в эфире «Вести-Иркутск».

- В середине января, похожего рысёнка уже видели в городе, тогда он пытался залезть в подвал жилого дома. Местные жители предполагают, что это один и тот же котёнок. Говорят, из-за большого количества снега ему трудно искать себе еду в лесу. Но даже голодная рысь ведёт себя спокойно, ни на кого не нападает, а перекусывает на городских мусорках, - сообщают «Вести-Иркутск».


дикие животные рысь
 
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