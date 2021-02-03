В Улан-Удэ откроется выставка традиционной буддийской живописи

Автор работ Николай Дудко расскажет о различных живописных техниках танка
В Улан-Удэ 9 февраля в рамках празднования Сагаалгана откроется выставка произведений члена Союза художников России Николая Дудко «Живопись танка – путь к Просветлению». В экспозиции в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова будет представлена традиционная буддийская живопись «танка». Работы были выполнены художником за последние пять лет. Уникальной частью выставки станут материалы, из которых выполнены живописные полотна – это минералы (киноварь, лазурит, малахит), растительное сырьё (шафран, индиго, кошениль) и чистое золото (999,9 проба).
- В России сегодня работают несколько мастеров этой уникальной и древней живописи. Наиболее известный из них – художник танка, философ и популяризатор буддийской культуры – Николай Дудко, - сообщает пресс-служба нацмузея. - Танка Николая Дудко написаны в живописной традиции тибетской школы Мен-ри. Художник работает во всех разновидностях танка: полноцветная танка, выполненная всеми пятью цветами, включая золото; танка «мартан» - рисунок золотом на красном фоне (полотно грунтуется киноварью), «нагтан» - золотой рисунок на чёрном фоне; «сертан» - рисунок на золоте (уникальная техника, которой дозволяется пользоваться не каждому художнику, ведь золото, это особое, драгоценное подношение Буддам); танка на шёлке: на тонком материале, обычно жёлтого оттенка, вначале выполняется рисунок тушью, а затем покрывается красками. На создание многофигурных композиций у художника уходит до полутора лет.
Николай Дудко в настоящее время продолжает работу в своей мастерской, учит этому прекрасному искусству и активно выставляется в России и за рубежом. Его танка находятся во многих дацанах Бурятии, Монголии и Тибета, а также в музеях и частных коллекциях многих стран мира.
Во время работы выставки художник проведёт для зрителей встречу, где расскажет о различных живописных техниках танка и об основах истории духовной культуры Востока. Выставка будет работать до 26 февраля.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ откроется выставка традиционной буддийской живописи
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