Ветерана труда поздравили с юбилеем
2 февраля исполнилось 90 лет уроженцу села Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии Шаныгину Виктору Михайловичу.
Пенсионер имеет начальное образование. С молодых лет начал работать в колхозе, а затем в совхозе «Пограничный». Пахал, сеял, на току сушил зерно, стриг овец, работал прицепщиком.
После армии вернулся в родной колхоз, и до ухода на заслуженный отдых работал водителем.
В 1958 году женился. Супруги родили и воспитали четырёх детей. Сейчас у Виктора Михайловича 14 внуков, 11 правнуков.
Он участник трудового фронта, ветеран труда. Имеет награды, почётные звания.
Поздравили юбиляра в условиях изоляции от имени президента России, глав Бурятии, района и поселения.
- У Виктора Михайловича уже плохой слух, но взгляд зоркий - все поздравления перечитал сам. Желаем нашему земляку здоровья, счастья и ещё больше тепла и заботы близких, - сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие
Общество, Фото:
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