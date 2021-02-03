Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие

Ветерана труда поздравили с юбилеем



2 февраля исполнилось 90 лет уроженцу села Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии Шаныгину Виктору Михайловичу.



Пенсионер имеет начальное образование. С молодых лет начал работать в колхозе, а затем в совхозе «Пограничный». Пахал, сеял, на току сушил зерно, стриг овец, работал прицепщиком.



После армии вернулся в родной колхоз, и до ухода на заслуженный отдых работал водителем.



В 1958 году женился. Супруги родили и воспитали четырёх детей. Сейчас у Виктора Михайловича 14 внуков, 11 правнуков.



Он участник трудового фронта, ветеран труда. Имеет награды, почётные звания.



Поздравили юбиляра в условиях изоляции от имени президента России, глав Бурятии, района и поселения.



- У Виктора Михайловича уже плохой слух, но взгляд зоркий - все поздравления перечитал сам. Желаем нашему земляку здоровья, счастья и ещё больше тепла и заботы близких, - сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».

