 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие

Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие
Общество,  Фото:"Кяхта-инфо"
Ветерана труда поздравили с юбилеем

2 февраля исполнилось 90 лет уроженцу села Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии Шаныгину Виктору Михайловичу.

Пенсионер имеет начальное образование. С молодых лет начал работать в колхозе, а затем в совхозе «Пограничный». Пахал, сеял, на току сушил зерно, стриг овец, работал прицепщиком.

После армии вернулся в родной колхоз, и до ухода на заслуженный отдых работал водителем.

В 1958 году женился. Супруги родили и воспитали четырёх детей. Сейчас у Виктора Михайловича 14 внуков, 11 правнуков.

Он участник трудового фронта, ветеран труда. Имеет награды, почётные звания.

Поздравили юбиляра в условиях изоляции от имени президента России, глав Бурятии, района и поселения.

- У Виктора Михайловича уже плохой слух, но взгляд зоркий - все поздравления перечитал сам. Желаем нашему земляку здоровья, счастья и ещё больше тепла и заботы близких, - сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
юбилей ветераны труда
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ молодёжь станцевала «Случайный вальс»
Общество, 03.02.2021
Акция проходила в торговом центре
Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие
Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие
Общество, 03.02.2021
Ветерана труда поздравили с юбилеем
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл молебен
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл молебен
Общество, 03.02.2021
Богослужение провёл иерей Антоний Хинганский
В сельской библиотеке в Бурятии устроят «поэтическую степь»
В сельской библиотеке в Бурятии устроят «поэтическую степь»
Общество, 03.02.2021
Необычная библиотека появится в Хоринске
Бурятский лучник стреляет без помощи рук
Бурятский лучник стреляет без помощи рук
Общество, 03.02.2021
Воля к победе уникального спортсмена Александра Гомбожапова поразила даже его соперников
Служба крови Бурятии устроит рабочую субботу
Служба крови Бурятии устроит рабочую субботу
Общество, 03.02.2021
Приём доноров будет вестись с 8:00 до 13:00
Жителям Бурятии не хватает свободного времени
Жителям Бурятии не хватает свободного времени
Общество, 03.02.2021
Стало известно, сколько свободного времени остаётся у жителей Бурятии
Людмила Воронцова «зарядилась» на Байкале
Людмила Воронцова «зарядилась» на Байкале
Общество, 03.02.2021
Известная спортсменка сфотографировалась на льду Байкала и в ледяных гротах
В улан-удэнском роддоме за январь родился 441 ребёнок
В улан-удэнском роддоме за январь родился 441 ребёнок
Общество, 03.02.2021
Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек
Минздраву Бурятии написали открытое письмо из-за Баирова
Минздраву Бурятии написали открытое письмо из-за Баирова
Общество, 03.02.2021
В Бурятии встревожены состоянием голодающего блогера Дмитрия Баирова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^