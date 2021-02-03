Иркутяне успешно выступили на первенстве России по джиу-джитсу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Спортсмены завоевали на турнире три бронзовых медали



Иркутские спортсмены стали призёрами первенства России по джиу-джитсу. Соревнования проходили с 29 по 31 января в городе Конаково Тверской области. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 30 российских регионов в двух возрастных категориях: до 16 лет и до 21 года.



Трое уроженцев города Иркутска стали призёрами чемпионата. Среди юношей до 16 лет третье место в своих весовых категориях заняли Владимир Дошлов и Рагиф Оруджов. Среди юниорок до 21 года бронзовую награду завоевала Валерия Шувалова.



Спортсмены представляют Байкальскую академию джиу-джитсу, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

