В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу и фитнесу

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов
В Чите 20 марта состоятся первенство и чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу. Соревнования проводятся в помещении концертного зала дворца культуры железнодорожников. Ожидается участие более 100 сильнейших спортсменов Забайкалья, Иркутской области и Бурятии.
К участию в первенстве Забайкальского края по бодибилдингу допускаются спортсмены 1998-2005 годов рождения, к участию в чемпионате Забайкальского края по бодибилдингу допускаются спортсмены 2003 года рождения и старше. Участники должны являться членами федераций, спортивных клубов и ДЮСШ Забайкальского края и других субъектов Российской федерации, развивающих бодибилдинг. Предварительные заявки на участие принимаются до 20 февраля.
Соревнования проводятся в следующих категориях:
- «Юниоры бодибилдинг» – от 16 до 23 лет, абсолютное первенство;
- «Мужчины бодибилдинг» – до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг и в абсолютном первенстве;
- «Женщин бодифитнес» - абсолютное первенство;
- «Юниорки фитнес» – бикини от 18 до 23 лет, абсолютное первенство;
- «Женщины фитнес-бикини» – до 163 см., до 169 см., свыше 169 см и в абсолютном первенстве;
- «Мастера фитнес-бикини» – старше 35 лет, абсолютная категория;
- «Женщины фитнес» - абсолютная категория;
- «Женщины фитнес-модель» - до 169 см., свыше 169 см и абсолютное первенство;
- «Женщины Wellness Fitness» - абсолютная категория;
- «Мужчины пляжный бодибилдинг» – до 178 см, свыше 178 см и абсолютном первенстве;
- «Мужчины классический бодибилдинг» – абсолютное первенство.
Спортсмены могут принять участие только в одной номинации. Юниоры и юниорки – могут соревноваться в старших возрастных группах своих номинаций, если они заняли I-III места в своих возрастных группах.
Открытие соревнований состоится в 14:00. С 12:00 до 14:00 запланированы мужские категории, с 14:00 до 16:00 – женские.
В категориях разыгрываются 18 комплектов медалей. Спортсмены, которые заняли 1-3 место в категориях, награждаются медалями и дипломами, а также ценными призами. 11 кубков получат абсолютные победители. Финалисты абсолютного первенства награждаются кубком, дипломом и ценными призами. Команда-победительница станет обладателем специального кубка и диплома. Также медали вручат тренерам абсолютных победителей в своих категориях. Об этом сообщает пресс-служба федерации бодибилдинга и фитнеса Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу и фитнесу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
В республике объявлено о начале проекта «След войны»
В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов
Пожилой Мишка скучает по прежнему хозяину
Танк запечатлели автомобилисты
В республики ожидаются слабые метели
Стартовал конкурс о «Заповедном Подлеморье»
Итоговое мероприятие состоится 24 марта в театре имени Н.П. Охлопкова
Победители получат «вкусные» сертификаты
Также в творческом конкурсе могут участвовать чтецы
В соревнованиях «Юнармеец в сети» участвовало 15 тысяч подростков
В сквере установят стенды, рассказывающие о погибших героях
Малышей назвали Дмитрий и Екатерина
Здесь молодёжь сможет заниматься воркаутом, паркуром, фрираном, трикингом и слэклайном
Соревнования по греко-римской борьбе собрали более 250 юных спортсменов