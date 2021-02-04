В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу и фитнесу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов



В Чите 20 марта состоятся первенство и чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу. Соревнования проводятся в помещении концертного зала дворца культуры железнодорожников. Ожидается участие более 100 сильнейших спортсменов Забайкалья, Иркутской области и Бурятии.



К участию в первенстве Забайкальского края по бодибилдингу допускаются спортсмены 1998-2005 годов рождения, к участию в чемпионате Забайкальского края по бодибилдингу допускаются спортсмены 2003 года рождения и старше. Участники должны являться членами федераций, спортивных клубов и ДЮСШ Забайкальского края и других субъектов Российской федерации, развивающих бодибилдинг. Предварительные заявки на участие принимаются до 20 февраля.



Соревнования проводятся в следующих категориях:

- «Юниоры бодибилдинг» – от 16 до 23 лет, абсолютное первенство;

- «Мужчины бодибилдинг» – до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг и в абсолютном первенстве;

- «Женщин бодифитнес» - абсолютное первенство;

- «Юниорки фитнес» – бикини от 18 до 23 лет, абсолютное первенство;

- «Женщины фитнес-бикини» – до 163 см., до 169 см., свыше 169 см и в абсолютном первенстве;

- «Мастера фитнес-бикини» – старше 35 лет, абсолютная категория;

- «Женщины фитнес» - абсолютная категория;

- «Женщины фитнес-модель» - до 169 см., свыше 169 см и абсолютное первенство;

- «Женщины Wellness Fitness» - абсолютная категория;

- «Мужчины пляжный бодибилдинг» – до 178 см, свыше 178 см и абсолютном первенстве;

- «Мужчины классический бодибилдинг» – абсолютное первенство.



Спортсмены могут принять участие только в одной номинации. Юниоры и юниорки – могут соревноваться в старших возрастных группах своих номинаций, если они заняли I-III места в своих возрастных группах.



Открытие соревнований состоится в 14:00. С 12:00 до 14:00 запланированы мужские категории, с 14:00 до 16:00 – женские.



В категориях разыгрываются 18 комплектов медалей. Спортсмены, которые заняли 1-3 место в категориях, награждаются медалями и дипломами, а также ценными призами. 11 кубков получат абсолютные победители. Финалисты абсолютного первенства награждаются кубком, дипломом и ценными призами. Команда-победительница станет обладателем специального кубка и диплома. Также медали вручат тренерам абсолютных победителей в своих категориях. Об этом сообщает пресс-служба федерации бодибилдинга и фитнеса Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

