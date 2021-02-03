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В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли водителю в 40-градусный мороз

В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли водителю в 40-градусный мороз
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Грузовик больше часа не мог завестись на морозе

В Братском районе сотрудники ГИБДД помогли молодому автомобилисту, попавшему в сложную дорожную ситуацию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Вечером 1 февраля на федеральной автодороге «Вилюй» области сотрудники ГИБДД Михаил Труфонов и Сергей Плотников обратили внимание на стоящий на обочине грузовик с открытым капотом. Его водитель безуспешно пытался завести двигатель.

Автоинспекторы пригласили молодого человека в патрульный автомобиль, где дали ему возможность согреться. Выяснилось, что 23-летний житель Усть-Илимска больше часа тщетно старался завести свой авто. Однако в 40-градусный мороз грузовик отказывался работать.

Задействовав в спасении попутный транспорт, полицейские помогли эвакуировать замёрзший грузовик к ближайшему населённому пункту. Там усть-илимчанин смог решить вопрос по ремонту и остаться на ночлег.

Учитывая низкую температуру окружающего воздуха, госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют автолюбителям по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если же поездка неизбежна, то перед выходом на маршрут следует проверить наличие необходимых технических средств, а также взять с собой горячее питье, тёплую одежду и дополнительные источники питания к мобильным устройствам.


ГИБДД водители
 
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