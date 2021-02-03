В Улан-Удэ стартовали игры Ночной хоккейной лиги

В матчах участвуют любительские команды «40+»



2 февраля в Улан-Удэ дан старт регионального этапа Х всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+» Ночной хоккейной лиги. В первом матче сезона 2021 года «Дорожник» обыграл «Ирбис» со счётом 3:1.



Сегодня, 3 февраля, в 20:30 сыграют команды «Онохой» и «Байкал». Матч между «Онохоем» и «Дорожником» пройдёт 4 февраля. В ближайшие выходные состоятся встречи между командами «Союз» и «Ирбис», «Байкал» и «Дорожник», «Онохой» и «Союз».



Напомним, в турнире в десятом сезоне участвуют 76 регионов России. В Бурятии игры регионального этапа проходят на ледовой арене «IceМетр».



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