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В сельской библиотеке в Бурятии устроят «поэтическую степь»

В сельской библиотеке в Бурятии устроят «поэтическую степь»
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Бурятии
Необычная библиотека появится в Хоринске

В 2021 году в Бурятии откроются три модельные библиотеки. Это библиотеки села Хоринск, села Орлик Окинского района и села Хуртага Закаменского района, сообщили в пресс-службе министерства культуры.

Каждая библиотека, прошедшая конкурсный отбор, представила оригинальный дизайн-проект и концепцию. К примеру, пространство библиотеки Хоринска – самой большой среди сельских библиотек республики – посвящено творчеству писателей-поэтов, выходцев Хоринского района.

— Объединяющей темой нашего преобразования станет концепция «библиотеки поэтической степи». Выбор очень органичен для нашей земли и утилитарен, ведь поэзия имеет многоликое воплощение от народных эпосов до рэпа, от сцены до граффити. Именно эта пластичность поэтического материала позволит нам вместе с читателями претворить в жизнь самые разнообразные творческие идеи, отметила директор Хоринской библиотеки Дарима Бабуева.

- Подготовка к проекту выявила удивительный факт - взрослые люди, казалось обременённые работой, семьей и сельским бытом, имеют чёткий запрос на соучастие в каких-то творческих событиях и проектах. Особенно тенденция заметна среди молодёжи, которая, помимо челленджей в TikTok, готова и к реальным делам, - добавила она.

В библиотеки, наряду с зонами коворкинга и академического чтения будут организованы поэтические и творческие островки и лаборатории, зона арт-реабилитации, появятся новые клубы и объединения по интересам.


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