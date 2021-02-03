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Бурятский лучник стреляет без помощи рук

Бурятский лучник стреляет без помощи рук
Общество, 
Воля к победе уникального спортсмена Александра Гомбожапова поразила даже его соперников

В городе Орёл завершился Кубок России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В стрельбе из блочного лука не было равных мужской команде Бурятии, в которую вошли Баир Шигаев, Бадма Хаминдаев и Александр Гомбожапов.

В финале лучники Бурятии соревновались со спортсменами из Питера, обойдя их в итоге на одно очко.

Бурятский параспортсмен Александр Гомбожапов впечатлил своих соперников. Спортсмен без рук, так что стреляет с помощью ноги и зубов.


Слова восхищения высказал руководитель санкт-петербургского спортивно-стрелкового клуба «Филин» Всеволод Масякин.

- Наши питерские парни бились за командное золото в блочном луке. Обидно, уступили очко в финале и стали серебряными. Но! Они бились с Бурятией в команде которой есть удивительный стрелок - Александр Гомбожапов. У него нет рук. Он стреляет ногой, нажимая на спуск релиза зубами. Он прошёл финалы, не выходя из девятки. Вот это пример для моих начинающих блочников, у которых всё есть, только не хватает ещё такой воли к победе, как у Александра, - поделился Всеволод Масякин.

- Мы стали практически свидетелями чуда, которое раньше описали бы не иначе, как «боец без рук вышел на поединок, бог дал ему руки и он смог победить, - добавил он.

Всеволод Масякин подчеркнул, что Кубок заслуженно попал в достойные руки. «Было очень круто, снимаю шляпу», - заключил он.

Отметим, в личном первенстве в стрельбе из блочного лука в финал вышли двое бурятских лучников Баир Шигаев и Бадма Хаминдаев. В этот раз спортивная удача была на стороне Баира Шигаева – он стал обладателем кубка России. Бадма Хаминдаев – серебряный призёр.

Среди женщин в стрельбе из блочного лука в своих классах серебряные медали завоевали Татьяна Андриевская и Марина Бадмаева. В стрельбе из классического лука бронзовым призёром Кубка России стала Даши Дольжина.

Смешанные команды Татьяны Андриевской и Баира Шигаева (блочный лук), Марины Бадмаевой и Чингиса Бальжиева (блочный лук W1), а также Даши Дольжиной и Петра Марзаева (классический лук) завоевали серебряные медали Кубка России.
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