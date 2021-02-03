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В Чите состоится боксёрский турнир на призы Александра Бахтина

В Чите состоится боксёрский турнир на призы Александра Бахтина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже подтвердилось участие спортсменов из 16 регионов России

В Чите состоится IV всероссийский турнир по боксу класса «А» среди мужчин на призы мастера спорта международного класса, экс-чемпиона мира среди профессионалов Александра Бахтина. Поединки пройдут с 24 по 27 февраля в спортивном комплексе «Мегаполис спорт».

К началу февраля своё участие в турнире подтвердили спортсмены из 16 регионов России. Им предстоит выявить сильнейших в 10 весовых категориях. Отметим, что в прошлом году в этом турнире участвовали 156 боксёров из 25 регионов страны.

Напомним, что в 2022 году в Чите проведут чемпионат России по боксу среди мужчин. К проведению этих соревнований планируется возвести центр прогресса бокса с ареной на 2000 мест, сообщает пресс-служба федерации бокса Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
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