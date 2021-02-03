Иркутск примет III фестиваль русской культуры «Байкал»

Итоговое мероприятие состоится 24 марта в театре имени Н.П. Охлопкова



В Иркутской области в марте состоится третий региональный фестиваль русской культуры «Байкал». Мероприятия в 2021 году проведут в двух форматах: онлайн и офлайн — телемост территорий.



Заявки от муниципальных образований и участников принимаются до 15 февраля. Сами выступления творческих коллективов, исполнителей и представителей русской культуры пройдут на специальной подготовленной площадке в драматическом театре имени Н.П. Охлопкова с 22 по 23 марта. Итоговое мероприятие состоится 24 марта на малой сцене театра. Запланированы телемосты с отдалёнными муниципальными образованиями Иркутской области. Каждой территории, принимающей участие в фестивале, будет предоставлено время для презентации своей культуры.



Фестиваль будут транслироваться по телевидению и на канале фестиваля русской культуры «Байкал», сообщает пресс-служба межрегиональной ассоциации событийного туризма Сибири.



Возрастное ограничение 6+

