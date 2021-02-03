Стало известно, сколько свободного времени остаётся у жителей Бурятии
У мужчин в Бурятии остаётся мало свободного времени - после работы, сна, семейных дел и общения. Остаётся 3 часа 46 минут в день. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.
В целом, свободное время мужчин в России составляет в среднем 4 часа 25 минут в день, женщин — 3 часа 42 минуты.
В некоторых регионах у жителей остаётся особенно много свободного времени — после работы, сна, семейных дел и общения. В частности, у мужчин в Ингушетии (6 часов 45 минут), Дагестане (5 часов 53 минуты) и Чечне (5 часов 53 минуты). Женщины же могут посвящать больше всего времени тому, чему хотят, в Северной Осетии (4 часа 35 минут), Ингушетии (4 часа 33 минуты) и Карачаево-Черкесии (4 часа 32 минуты).
В отдельных регионах страны у населения остаётся минимум свободного времени. Например, у мужчин в Ямало-Ненецком автономном округе (3 часа 41 минута), Бурятии (3 часа 46 минут) и Астраханской области (3 часа 48 минут).
У представительниц прекрасного пола самое скромное количество свободного времени — в Хабаровском крае (3 часа 2 минуты), Ханты-Мансийском автономном округе (3 часа 3 минуты) и Ямало-Ненецком автономном округе (3 часа 5 минут).
В столице же у мужчин свободного времени — 4 часа 44 минуты, у женщин — 4 часа 9 минут.
Жителям Бурятии не хватает свободного времени
Общество, Фото:
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