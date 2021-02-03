Людмила Воронцова «зарядилась» на Байкале

Известная спортсменка сфотографировалась на льду Байкала и в ледяных гротах
Спортсменка из Бурятии, член сборной России по боксу, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова поделилась фотографиями с отдыха на зимнем Байкале.
«Заряжаюсь», - подписала снимки Людмила.
Её пост набрал более 640 лайков.
После серебряной медали чемпионата мира-2019, который принимал Улан-Удэ, Людмила Воронцова была признана спортсменом года Бурятии
. Ранее она рассказывала, что просыпается и засыпает с одной целью – «золото Олимпиады»
.
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Известная спортсменка сфотографировалась на льду Байкала и в ледяных гротах
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