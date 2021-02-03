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В Иркутске сквер посвятят медикам, боровшимся с COVID-19

В Иркутске сквер посвятят медикам, боровшимся с COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
В сквере установят стенды, рассказывающие о погибших героях

В Иркутске появится сквер памяти медиков, боровшихся с пандемией коронавируса. Создать его предложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время общения с жителями региона в официальных аккаунтах правительства региона в социальных сетях.

- Во время пандемии коронавирусной инфекции врачи работали в чрезвычайно сложных условиях, помогали пациентам в круглосуточном режиме. 12 медицинских работников скончались от этой болезни. Умереть, спасая других, – это подвиг. Мы должны чтить память героев. Я предлагаю сделать сквер и памятные знаки с фамилиями этих медицинских работников, - заявил Игорь Кобзев.

Мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал, что площадка для сквера есть, она находится на улице Станиславского. Там разместят стенды о вкладе медиков в борьбу с пандемией и погибших героях. Работы планируют провести в этом году, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутск коронавирус медицина здравоохранение
 
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