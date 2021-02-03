В улан-удэнском роддоме за январь родился 441 ребёнок

Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек



В городском перинатальном центре на проспекте Строителей в Улан-Удэ в январе родился 441 ребёнок, из них одна двойня. Было принято 440 родов.



На свет появилось 218 девочек и 223 мальчика.



Самый крупный ребёнок родился с весом 4590 граммов, самый маленький малыш весил 900 граммов, сообщили представители перинатального центра.

