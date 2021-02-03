В Улан-Удэ вновь массово проверят водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Проверка состоится в четверг



Вечером 4 февраля в Улан-Удэ будет проведена массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



С начала года сотрудники ГИБДД на дорогах Бурятии задержали свыше 600 водителей с признаками опьянения.



Запланировано выставление дополнительных автопатрулей. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.



Сообщить в полицию о водителях, которые представляют опасность для окружающих, можно по телефонам 102, 292902, 292999.

