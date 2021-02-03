Проверка состоится в четверг
Вечером 4 февраля в Улан-Удэ будет проведена массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
С начала года сотрудники ГИБДД на дорогах Бурятии задержали свыше 600 водителей с признаками опьянения.
Запланировано выставление дополнительных автопатрулей. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
Сообщить в полицию о водителях, которые представляют опасность для окружающих, можно по телефонам 102, 292902, 292999.
В Улан-Удэ вновь массово проверят водителей
Общество, Фото:
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