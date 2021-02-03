Житель Бурятии заплатил за лесной пожар

Мужчина случайно спалил деревья



В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Еравнинского района 60 тысяч рублей ущерба, причинённого в результате неумышленного поджога леса.



Мужчина поджёг сухую траву на участке, непосредственно примыкающему к лесу. В результате произошло возгорание напочвенного покрова Сосново-Озерского участкового лесничества с дальнейшим распространением огня по деревьям.



В рамках уголовного дела надзорные органы обратились в суд с гражданским иском о возмещении суммы материального ущерба, причинённого лесному фонду.



Судебные приставы применили комплексные меры принудительного характера.



На сегодняшний день взысканные 60 тысяч рублей перечислены на счёт республиканского агентства лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

