Мужчина случайно спалил деревья
В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Еравнинского района 60 тысяч рублей ущерба, причинённого в результате неумышленного поджога леса.
Мужчина поджёг сухую траву на участке, непосредственно примыкающему к лесу. В результате произошло возгорание напочвенного покрова Сосново-Озерского участкового лесничества с дальнейшим распространением огня по деревьям.
В рамках уголовного дела надзорные органы обратились в суд с гражданским иском о возмещении суммы материального ущерба, причинённого лесному фонду.
Судебные приставы применили комплексные меры принудительного характера.
На сегодняшний день взысканные 60 тысяч рублей перечислены на счёт республиканского агентства лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Житель Бурятии заплатил за лесной пожар
Общество, Фото:
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