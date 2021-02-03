В Улан-Удэ крыши спешно очищают от снега

– Вчера был повторный объезд. Ещё семь кровель у нас с большим количеством снега. Там установлены сигнальные ленты. Сегодня до конца дня будет произведена очистка. Также управляющим организациям выдано предписание по уборке прилегающих территорий, – сообщил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.







– Были направлены письма управляющим организациям, чтобы чистили не только козырьки крыш, но и придомовую территорию. Подсыпку мы тоже усилили, – подчеркнул он.







Сегодня на планёрном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение главам районных администраций и комитету городского хозяйства принять меры по очистке кровель от снега. Поручено огородить опасные участки и провести работу с жителями, сообщили в пресс-службе мэрии.В Железнодорожном районе специалисты обследовали все многоквартирные дома и объекты юридических лиц.В Октябрьском районе привлечено к ответственности за неуборку снега четыре управляющие организации в декабре, в январе – одна. Сумма штрафов составила 225 тыяч рублей за этот период.– Начали работу по уборке снега с крыш. На данный момент от снега очищены крыши 22 многоквартирных домов. Также продолжается работа с управляющими организациями, – сообщил руководитель Октябрьского района Андрей Сухоруков.В Советском районе в первую очередь убирают снег на крышах домов по пр. Победы и по ул. Смолина, там ранее были замечания от горожан.По словам председателя комитета городского хозяйства Сергея Гашева, усилена работа с управляющими компаниями и по уборки придомовых территорий. Специалисты управления административного контроля также выезжают с проверками.