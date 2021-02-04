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В Бурятии запишут воспоминания детей Великой Отечественной войны

В Бурятии запишут воспоминания детей Великой Отечественной войны
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике объявлено о начале проекта «След войны»

В Бурятии стартовал проект «След войны», посвящённый началу Великой Отечественной войны. Его цель – сохранить воспоминания детей войны, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Принять участие может каждый желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Участникам нужно записать воспоминания детей войны или рассказ о войне глазами детей, причём ролик не должен превышать 15 минут. Видео следует прислать на почту info@baikalib.ru с пометкой для проекта «След войны».

Конкурс проводится с 25 января по 31 марта. Результаты проекта будут опубликованы на сайте республиканской детско-юношеской библиотеки до 22 июня, сообщает её пресс-служба.

Возрастное ограничение 16+
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