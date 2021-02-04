В Бурятии запишут воспоминания детей Великой Отечественной войны

В республике объявлено о начале проекта «След войны»



В Бурятии стартовал проект «След войны», посвящённый началу Великой Отечественной войны. Его цель – сохранить воспоминания детей войны, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.



Принять участие может каждый желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Участникам нужно записать воспоминания детей войны или рассказ о войне глазами детей, причём ролик не должен превышать 15 минут. Видео следует прислать на почту info@baikalib.ru с пометкой для проекта «След войны».



Конкурс проводится с 25 января по 31 марта. Результаты проекта будут опубликованы на сайте республиканской детско-юношеской библиотеки до 22 июня, сообщает её пресс-служба.



Возрастное ограничение 16+

