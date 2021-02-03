Свиней в Иркутской области обследовали на чуму

Все лабораторные исследования на африканскую чуму свиней проводятся за счёт средств федерального бюджета



В Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию в январе направлено шесть проб биологического и патологического материала, полученных от домашних свиней. Состоялись лабораторные исследования на африканскую чуму свиней (АЧС).



Проведено шесть исследований. Положительных проб не выявлено, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Для недопущения заноса африканской чумы свиней на территорию Иркутской области и её дальнейшего распространения всем необходимо строго соблюдать ветеринарные правила. Самое главное – не допускать скармливания свиньям продукции свиноводства же. Это один из главных источников заражения животных.



Все лабораторные исследования на АЧС проводятся за счет средств федерального бюджета безвозмездно для граждан и организаций.

