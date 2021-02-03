Все лабораторные исследования на африканскую чуму свиней проводятся за счёт средств федерального бюджета
В Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию в январе направлено шесть проб биологического и патологического материала, полученных от домашних свиней. Состоялись лабораторные исследования на африканскую чуму свиней (АЧС).
Проведено шесть исследований. Положительных проб не выявлено, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Для недопущения заноса африканской чумы свиней на территорию Иркутской области и её дальнейшего распространения всем необходимо строго соблюдать ветеринарные правила. Самое главное – не допускать скармливания свиньям продукции свиноводства же. Это один из главных источников заражения животных.
Все лабораторные исследования на АЧС проводятся за счет средств федерального бюджета безвозмездно для граждан и организаций.
Свиней в Иркутской области обследовали на чуму
Общество, Фото:
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