В Забайкалье ищут талантливых молодых литераторов и драматургов

Также в творческом конкурсе могут участвовать чтецы



В Забайкальском крае стартовал первый молодёжный творческий конкурс «История Победы». Конкурс будет проходить до 1 мая.



Принять участие в конкурсе могут забайкальцы от 14 до 35 лет. Участники будут состязаться в жанре «Драматургия», который включает в себя написание сценария пьесы по произведениям забайкальских авторов, либо собственному сюжету. Кроме того, конкурсанты смогут проявить себя в жанре «Литература», а также в номинации «Художественное чтение», где участник должен выразительно прочесть поэтическое произведение или прозу забайкальских авторов.



- Мы проводим этот конкурс, в первую очередь, для молодого поколения – чтобы молодёжь знала героическую историю своей страны и родного края, чтобы в наших участниках горел дух патриотизма, и не угасал интерес к теме Великой Отечественной войны, к подвигу наших предков, - рассказали организаторы.



Заявки на участие принимаются до 31 марта на электронный адрес: press-slugba.pushkin@mail.ru, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 12+

