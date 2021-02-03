В Улан-Удэ приземлится грузовой Боинг 747-400F
10 февраля международный аэропорт «Байкал» будет обслуживать один из самых больших грузовых самолётов в мире – Боинг 747-400F»
- Опыт у нас есть. Готовимся! - сообщил на своей странице генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Боинг 747-400F - один из самых популярных грузовых самолётов серии Боинг 747-400, который способен перевозить до 128,5 тонн груза. «Самолет был спроектирован с широким фюзеляжем и максимальным объемом топлива 216,846 литров, а процесс загрузки стал ещё эффективнее с просторной боковой дверью и возможностью загрузки через переднюю (носовую) дверь», - отметил Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас в аэропорту проходит ремонт, зал прилёта сделают более светлым.
Аэропорт Улан-Удэ обслужит один из самых больших самолётов
Общество, Фото:
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