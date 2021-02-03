В учреждении продолжается реализация проекта «Следуй своей мечте!»
В Закаменском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних реализуется проект «Следуй своей мечте!», сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
Коллектив центра прошёл обучение в Иркутском государственном университете, и Бурятском республиканском институте образовательной политики. В рамках проекта учреждение закупило компьютерную, цифровую и офисную технику. В прошлом году уже начала свою работу швейная мастерская «Оюна», мастерская «Юный ресторатор», проводятся занятия в комнате социально-бытовой адаптации. Планируется открытие других мастерских.
В комнате социально-бытовой адаптации первые успехи в швейном деле и кулинарии делают не только девочки, не отстают от них и мальчишки.
- Первые пришитые пуговицы, первые строчки на швейной машине, первые испечённые торты и пирожки - всё это первые шаги в самостоятельную взрослую жизнь и первые профессиональные пробы, - отметили в социально-реабилитационном центре.
В Бурятии в детском центре шить учатся и девочки, и мальчики
Общество, Фото:
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В учреждении продолжается реализация проекта «Следуй своей мечте!»
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