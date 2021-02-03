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Забайкальские теннисистки выиграли путёвку на чемпионат России

Забайкальские теннисистки выиграли путёвку на чемпионат России
Общество,  Фото:пресс-служба спортивной школы олимпийского резерва №4
Женская команда края стала победителем чемпионата ДФО

В городе Уссурийске с 27 по 31 января в прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Он собрал сильнейших теннисистов региона. В соревнованиях состязались восемь команд, представляющих Приморский, Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края, республики Саха (Якутия) и Бурятию, а также Магаданскую и Сахалинскую области.

- Женская сборная команда Забайкальского края в составе Анастасии Фоминой, Валентины Снежко, Анастасии Беломестных и Натальи Чиченевой стала победителем командных соревнований, завоевав путёвку на чемпионат России, который состоится с 19 по 24 апреля в городе Москве, - рассказала тренер спортивной школы олимпийского резерва №4 Ирина Капустина.

Также она добавили, что в личном зачёте среди женщин 1 место заняла Анастасия Фомина, 2 место у Валентины Снежко. Тем самым девушки гарантировали себе участие и в личных соревнованиях чемпионата России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Напомним, что чемпионате ДФО по настольному теннису среди женщин серебряную медаль завоевала женская сборная Бурятии в составе Ольги Титовой (Селенгинская СШОР), Аниты Доржиевой (РСШОР РБ), Анны Дурхисановой (РСШОР РБ) и Виктории Сулаевой (СШОР №2).
Забайкальский край Бурятия настольный теннис чемпионат ДФО спорт
 
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