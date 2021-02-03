Здесь молодёжь сможет заниматься воркаутом, паркуром, фрираном, трикингом и слэклайном
7 февраля в столице Забайкальского края состоится торжественное открытие «Дома уличных культур».
- Проект «Дом уличных культур» – уникальный для города Читы, направленный на создание первого профессионального зала экстремальных видов спорта, который создаст креативное пространство для самореализации и обучения молодёжи в различных спортивных направлениях уличной субкультуры: воркаут, паркур, фриран, трикинг, слэклайн, - рассказал руководитель федерации воркаута Забайкальского края Николай Гончаренко.
Также он добавил, что создание и регулярная работа спортивного центра «Дом уличных культур» позволит круглогодично и безопасно проводить занятия в специализированном зале. А комплекс мероприятий, предусмотренных проектом, привлечёт к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни значительную часть жителей города.
В программе открытия запланирован мастер-класс от каждой уличной культуры. Всех желающих ждут в 14:00 по адресу: Чита, ул. Ленина, 1 (Выставочный центр, 2-й этаж).
Мероприятие пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Чите появится «Дом уличных культур»
Общество, Фото:
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