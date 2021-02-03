В больницу Улан-Удэ из Тунки вертолётом доставили младенца

Общество, Фото: Центр медицины катастроф Бурятии

Малышу требуется помощь медиков столицы Бурятии



Авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф Бурятии (ТЦМК) вертолётом Ми-8 из Тункинской районной больницы экстренно эвакуировала четырёх пациентов. В их числе был пятимесячный ребёнок.



Всем эвакуированным требовалась экстренная высококвалифицированная медицинская помощь в Улан-Удэ. Каждый пациент требовал пристального медицинского наблюдения и проведения противошоковой терапии.



В аэропорту пациентов встречали четверо анестезиолого-реанимационные бригады. Они эвакуировали пациентов в профильные стационары столицы для дальнейшего лечения, сообщили в ТЦМК.

