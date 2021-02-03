Соревнования по натурбану проходили в Италии
Спортсмен из Братска, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Алексей Хабибулин стал серебряным призёром четвёртого этапа кубка мира по натурбану на одноместных санях. Соревнования проходили 31 января в Яуфентале в Италии.
Кроме того, 1 февраля в итальянском Яуфентале прошло первенство Европы по натурбану среди юниоров. Здесь братский саночник стал четвёртым.
Алексей Хабибулин тренируется у Марины Хохловой. Впереди у спортсмена ещё несколько всероссийских стартов – первенство и чемпионат страны в Новоуральске.
Также спортсмены областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа по санному спорту среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет, которое 25 января завершилось в Красноярске. В соревнованиях приняли участие более 50 саночников из Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.
На одноместных санях среди юношей 14-15 лет весь пьедестал заняли спортсмены Братска: первое место – Вадим Тятюшкин, второе место – Станислав Сасин, третье – Руслан Карбышев.
Среди девушек 16-17 лет на одноместных санях бронзовую награду завоевала Ирина Даргель. Среди юношей 16-17 лет среди двухместных экипажей бронзовые медали выиграли Антон Белянинов и Никита Веселков. В командных соревнованиях среди юношей и девушек 16-17 лет команда Иркутской области, в составе которой выступали Дмитрий Касперов, Ирина Даргель, Антон Белянинов и Никита Веселков, стала третьей. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Саночник из Братска стал призёром этапа кубка мира
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