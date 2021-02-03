Финалистку «Учителя года» из Улан-Удэ назвали «Еленой Прекрасной»

Общество, Фото: страница Татьяны Митрофановой

Председатель комитета по образованию Улан-Удэ порадовалась за всероссийский успех учительницы Елены Цыдыповой



Председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова рассказала про финалистку всероссийского конкурса «Учитель года» из Бурятии. Она отмечает, что Елена Цыдыпова впервые в истории Бурятии стала призёром всероссийского конкурса «Учитель года».



- Это тот образ педагога, не побоюсь сказать, идеальный образ, к которому год назад поставлена задача стремиться в педагогическом сообществе нашей столицы. Впервые с Еленой Батожаргаловной мы познакомились на муниципальном конкурсе «Учитель года» на этапе «Разговор с председателем». Среди 5 талантливых финалистов конкурса была и Елена – прекрасная. За внешней скромностью и красотой восточной женщины, Елена Батожаргаловна, отличалась особыми современными компетенциями педагога, любовью к профессии и множеством идей, как сделать работу учителя качественной, - рассказала Татьяна Митрофанова.



Она добавила, что в течение года Елена Цыдыпова была «на виду».



- Во время дистанционного обучения вела свой насыщенный сайт педагога, активно участвовала в актуальном проекте Российской гимназии № 59 по развитию функциональной грамотности у учащихся, давала открытые уроки для учителей города. В период дистанционного онлайн-звонка - 2020 у меня появилась идея сделать клип с молодыми учителями. Среди участников была и Елена Цыдыпова, - продолжила Татьяна Митрофанова.



Также руководитель комитета по образованию отметила, что для неё было важно позиционировать молодых учителей в различных публичных мероприятиях, оказывать им моральную поддержку.



Елена Цыдыпова вошла в пятёрку лучших педагогов, оказавшись в финале всероссийского конкурса «Учитель года». Победителем стал учитель математики лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаил Гуров (Ростовская область).



Елена Цыдыпова преподаёт русский язык и литературу в улан-удэнской гимназии №59.





