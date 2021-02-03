Росгвардия Бурятии включилась во флешмоб «Сан Саныч, беги!»

Командир специального отряда быстрого реагирования «Барс» управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Дмитрий Казаков первым встал на лыжи, чтобы поддержать сослуживца. Он пожелал ему удачи со словами «Сан Саныч, беги!»







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Росгвардия запустила всероссийский флэшмоб «Сан Саныч, беги!» в поддержку россиянина Александра Большунова, одного из лучших лыжников планеты, которого боятся сильнейшие сборные мира. Большунов – четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона 2019/20, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021). Держит уверенное лидерство в общем зачёте нынешнего Кубка мира.Большунов офицер Росгвардии, лейтенант, проходит службу инструктором спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ.Росгвардейцы Бурятии также присоединились ко всероссийскому лыжному забегеу в поддержку знаменитого коллеги.- Полковник полиции Дмитрий Казаков уже более 30 лет занимается лыжным спортом, болеет за сборную России и радуется победам росгвардейца Александра Большунова, - отмечают в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.