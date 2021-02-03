В соревнованиях «Юнармеец в сети» участвовало 15 тысяч подростков
В военно-патриотическом центре «Авангард» в Улан-Удэ состоялось награждение победителей и призёров всероссийского чемпионата по киберспорту «Юнармеец в сети».
Череда виртуальных сражений растянулась на целый месяц. Все началось с однодневных турниров Fast Cup, а завершилось командным турниром по дисциплинам World of Tanks и Valorant. Всего, с учётом однодневных быстрых игр, за звание сильнейших геймеров боролись 15 тысяч подростков.
Победителями и призёрами чемпионата от Бурятии стали подопечные Ирины Каплиной, начальника Кабанского штаба Юнармии. Кокин Артём занял 1 место, Шемякин Дмитрий занял 2 место, Токмаков Сергей и Корытов Кирилл заняли 3 место. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
Бурятские киберспортсмены стали призёрами всероссийского чемпионата
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соревнованиях «Юнармеец в сети» участвовало 15 тысяч подростков
В сквере установят стенды, рассказывающие о погибших героях
Малышей назвали Дмитрий и Екатерина
Здесь молодёжь сможет заниматься воркаутом, паркуром, фрираном, трикингом и слэклайном
Соревнования по греко-римской борьбе собрали более 250 юных спортсменов
Операторы смогут ответить на вопросы, связанные с поиском работы
Уже подтвердилось участие спортсменов из 16 регионов России
В шести районах округа пройдёт празднование Сагаалгана
Автор работ Николай Дудко расскажет о различных живописных техниках танка
Женская команда края стала победителем чемпионата ДФО
Соревнования по натурбану проходили в Италии
Постановку для всей семьи можно посмотреть бесплатно
Спортсмены завоевали на турнире три бронзовых медали
В матчах участвуют любительские команды «40+»
Как оказалось, оснований для госпитализации Дмитрия Баирова нет