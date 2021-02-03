Бурятские киберспортсмены стали призёрами всероссийского чемпионата

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

В соревнованиях «Юнармеец в сети» участвовало 15 тысяч подростков



В военно-патриотическом центре «Авангард» в Улан-Удэ состоялось награждение победителей и призёров всероссийского чемпионата по киберспорту «Юнармеец в сети».



Череда виртуальных сражений растянулась на целый месяц. Все началось с однодневных турниров Fast Cup, а завершилось командным турниром по дисциплинам World of Tanks и Valorant. Всего, с учётом однодневных быстрых игр, за звание сильнейших геймеров боролись 15 тысяч подростков.



Победителями и призёрами чемпионата от Бурятии стали подопечные Ирины Каплиной, начальника Кабанского штаба Юнармии. Кокин Артём занял 1 место, Шемякин Дмитрий занял 2 место, Токмаков Сергей и Корытов Кирилл заняли 3 место. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.

