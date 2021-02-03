Жители Бурятии ставят «кол» и «двойку» за уборку снега

Любопытное исследование провели специалисты «Дрома»



Во многих российских городах 2021 год начался с обильных осадков. Автомобильный сайт «Дром» решил узнать у автолюбителей, справляются ли со своей работой коммунальные службы в их городах во время снегопадов. По результатам всероссийского опроса 75% водителей дали отрицательно оценили действия «коммунальщиков».



В Бурятии «единицу» за уборку снега поставили 27,2% опрошенных, «двойку» — 23,8% автомобилистов, а «тройку» — 31%. При этом, лишь 3,3% жителей Бурятии отметили высшим баллом их работу, вариант ответа «четверка» выбрали 14,6% респондентов.



Хуже всего зимой на дорогах в Новосибирской области и Забайкальском крае. «Единицу» здесь поставили «дорожникам» 40% и 43% соответственно.



Столичные коммунальные службы справляются лучше всех в стране. В Москве ровно треть опрошенных оценила их работу на «пять». Второе место за отлично очищенные города от снега заслужили дорожные службы из Тюменской области. Четверть тюменцев поставили высший балл.



- У сибирских дорожников своя стратегия. В центральных регионах снег убирают в основном щётками, пока он падает. В сибирском регионе надо подождать, пока утрамбуется до состояния льда и только потом убирать его с помощью грейдера, погрузчиков и самосвалов, которые занимают по 1,5 полосы. Причём желательно делать это днем в час пик, – поделился один из участников опроса.



Всероссийский опрос проводился с 13 по 26 января 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 12 168 человек.





