Операторы смогут ответить на вопросы, связанные с поиском работы
В Бурятии с 1 февраля службой занятости населения республики запущен единый федеральный номер горячей линии по предоставлению информации в сфере занятости населения.
Позвонив в колл-центр по бесплатному номеру, жители региона и работодатели смогут проконсультироваться и получить ответы на вопросы, связанные с поиском работы. Также операторы проинформируют, как подать заявление и заполнить резюме на портале «Работа в России».
Звонки будут приниматься в рабочее время по номеру: 8-800-201-60-81. Об этом сообщает пресс-служба агентства занятости населения РБ.
В Бурятии заработал федеральный номер службы занятости населения
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уже подтвердилось участие спортсменов из 16 регионов России
В шести районах округа пройдёт празднование Сагаалгана
Автор работ Николай Дудко расскажет о различных живописных техниках танка
Женская команда края стала победителем чемпионата ДФО
Соревнования по натурбану проходили в Италии
Постановку для всей семьи можно посмотреть бесплатно
Спортсмены завоевали на турнире три бронзовых медали
В матчах участвуют любительские команды «40+»
Как оказалось, оснований для госпитализации Дмитрия Баирова нет
На этот раз рассказали о религиозном обряде
Здесь отсутствовала возможность подключения к интернету
Рысь ищет в городе еду
Дмитрий Баиров из ИВС попал в БСМП
Акция проходила в торговом центре
Ветерана труда поздравили с юбилеем