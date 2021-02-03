 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

В Бурятии заработал федеральный номер службы занятости населения

В Бурятии заработал федеральный номер службы занятости населения
Общество,  Фото:pixabay.com
Операторы смогут ответить на вопросы, связанные с поиском работы

В Бурятии с 1 февраля службой занятости населения республики запущен единый федеральный номер горячей линии по предоставлению информации в сфере занятости населения.

Позвонив в колл-центр по бесплатному номеру, жители региона и работодатели смогут проконсультироваться и получить ответы на вопросы, связанные с поиском работы. Также операторы проинформируют, как подать заявление и заполнить резюме на портале «Работа в России».

Звонки будут приниматься в рабочее время по номеру: 8-800-201-60-81. Об этом сообщает пресс-служба агентства занятости населения РБ.
Бурятия служба занятости населения работа горячая линия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите состоится боксёрский турнир на призы Александра Бахтина
В Чите состоится боксёрский турнир на призы Александра Бахтина
Общество, 03.02.2021
Уже подтвердилось участие спортсменов из 16 регионов России
В Усть-Ордынском округе 12 февраля объявлен выходным днём
В Усть-Ордынском округе 12 февраля объявлен выходным днём
Общество, 03.02.2021
В шести районах округа пройдёт празднование Сагаалгана
В Улан-Удэ откроется выставка традиционной буддийской живописи
В Улан-Удэ откроется выставка традиционной буддийской живописи
Общество, 03.02.2021
Автор работ Николай Дудко расскажет о различных живописных техниках танка
Забайкальские теннисистки выиграли путёвку на чемпионат России
Забайкальские теннисистки выиграли путёвку на чемпионат России
Общество, 03.02.2021
Женская команда края стала победителем чемпионата ДФО
Саночник из Братска стал призёром этапа кубка мира
Саночник из Братска стал призёром этапа кубка мира
Общество, 03.02.2021
Соревнования по натурбану проходили в Италии
Улан-удэнский театр покажет анимационный спектакль онлайн
Улан-удэнский театр покажет анимационный спектакль онлайн
Общество, 03.02.2021
Постановку для всей семьи можно посмотреть бесплатно
Иркутяне успешно выступили на первенстве России по джиу-джитсу
Иркутяне успешно выступили на первенстве России по джиу-джитсу
Общество, 03.02.2021
Спортсмены завоевали на турнире три бронзовых медали
В Улан-Удэ стартовали игры Ночной хоккейной лиги
В Улан-Удэ стартовали игры Ночной хоккейной лиги
Общество, 03.02.2021
В матчах участвуют любительские команды «40+»
Бурятского блогера Баирова из больницы вернули в ИВС
Бурятского блогера Баирова из больницы вернули в ИВС
Общество, 03.02.2021
Как оказалось, оснований для госпитализации Дмитрия Баирова нет
В Кяхте касса автовокзала не работала три месяца
В Кяхте касса автовокзала не работала три месяца
Общество, 03.02.2021
Здесь отсутствовала возможность подключения к интернету
В Улан-Удэ молодёжь станцевала «Случайный вальс»
Общество, 03.02.2021
Акция проходила в торговом центре
Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие
Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие
Общество, 03.02.2021
Ветерана труда поздравили с юбилеем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^