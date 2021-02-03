В Бурятии заработал федеральный номер службы занятости населения

Операторы смогут ответить на вопросы, связанные с поиском работы



В Бурятии с 1 февраля службой занятости населения республики запущен единый федеральный номер горячей линии по предоставлению информации в сфере занятости населения.



Позвонив в колл-центр по бесплатному номеру, жители региона и работодатели смогут проконсультироваться и получить ответы на вопросы, связанные с поиском работы. Также операторы проинформируют, как подать заявление и заполнить резюме на портале «Работа в России».



Звонки будут приниматься в рабочее время по номеру: 8-800-201-60-81. Об этом сообщает пресс-служба агентства занятости населения РБ.

