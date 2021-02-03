Малышей назвали Дмитрий и Екатерина
2 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии была проведена регистрация рождения «королевской» двойни. Дмитрий и Екатерина появились на свет 5 января в посёлке Саган-Нур, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Счастливого отца Алексея Александровича с этим незабываемым событием поздравили специалисты Мухоршибирского районного отдела управления ЗАГС республики. Ему вручили свидетельства о рождении и пожелали малышам расти здоровыми и счастливыми.
Напомним, что «королевскими» двойняшками в народе называют двух детей разного пола, родившихся в ходе одной беременности.
В районе Бурятии зарегистрировали рождение «королевской» двойни
Общество, Фото:
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