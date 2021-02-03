В Улан-Удэ проведут видеофлешмоб, посвящённый Сагаалгану

Победители получат «вкусные» сертификаты



В Улан-Удэ всех желающих приглашают принять участие в флешмобе «Белый месяц – Сагааалган-2021!». Акция пройдёт на официальных страницах городского дворца детского (юношеского) творчества в Инстаграм и ВКонтакте.



Для участия нужно:

-до 6 февраля отправить видеоролики на адрес электронной почты gddut2021@mail.ru;

- видео должно быть в горизонтальном формате, соотношение сторон: 9:16;

- не более 3 видео в каждом флешмобе от одного учреждения или участника.

- разместить видеоработы на своих официальных аккаунтах в Интернете с хэштегами: #городскойдворец_УланУдэ, #флешмобсагаалган2021, #помнимтрадции и #сагаанhараарсагалганаар;

-отметить аккаунт @dvorec03 для показа в сторис.



Видео можно снять в номинациях:

-флешмоб бурятской национальной кухни «Готовим национальные блюда»;

-флешмоб благопожелания «От всей души»;

-флешмоб рисунков и прикладного творчества «Рисуем и творим»;

-флешмоб песен «Поём душевные песни».



12 февраля состоится открытие с участием образцового ансамбля песни и танца «Саран туяа». С 15 по 19 февраля пройдёт демонстрация видеоработ участников флешмоба. Авторы самых лучших работ получат «вкусные» сертификаты, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.



Возрастное ограничение 0+

