Стартовал конкурс о «Заповедном Подлеморье»
В Бурятии объявлено о начале конкурса-марафона «#Узнай ООПТ. Начни с Заповедного Подлеморья». Мероприятие проводится с 1 февраля по 1 июня.
В конкурсе могут принимать участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Чтобы стать участником мероприятия нужно обязательно ответить на все вопросы анкеты и выполнить задания марафона. Конкурс состоит из 9 этапов и будет проходить в аккаунте школы «Экос» в Инстаграме (@ekosgddut). Тема анонсируется за 2-3 дня до его проведения.
Летом этого года десять победителей конкурса ждёт бесплатное посещение экологической тропы «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах в Забайкальском национальном парке. Поездка состоится 16-17 июня.
Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайтах и в социальных сетях «Заповедного Подлеморья», сообщает пресс-служба учреждения.
Школьники Бурятии могут выиграть поездку к лежбищу нерпы
Общество, Фото:
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