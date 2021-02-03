Школьники Бурятии могут выиграть поездку к лежбищу нерпы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стартовал конкурс о «Заповедном Подлеморье»



В Бурятии объявлено о начале конкурса-марафона «#Узнай ООПТ. Начни с Заповедного Подлеморья». Мероприятие проводится с 1 февраля по 1 июня.



В конкурсе могут принимать участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Чтобы стать участником мероприятия нужно обязательно ответить на все вопросы анкеты и выполнить задания марафона. Конкурс состоит из 9 этапов и будет проходить в аккаунте школы «Экос» в Инстаграме (@ekosgddut). Тема анонсируется за 2-3 дня до его проведения.



Летом этого года десять победителей конкурса ждёт бесплатное посещение экологической тропы «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах в Забайкальском национальном парке. Поездка состоится 16-17 июня.



Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайтах и в социальных сетях «Заповедного Подлеморья», сообщает пресс-служба учреждения.

