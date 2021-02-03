Пять медалей завоевали борцы Забайкалья во Владивостоке

Общество, Фото: Региональный центр спортивной подготовки Забайкальского края

Соревнования завершились в конце января



31 января во Владивостоке завершилось первенство Дальнего Востока по спортивной борьбе, дисциплина - греко-римская борьба. Спортсмены Забайкальского края завоевали пять медалей - две золотые, одну серебряную и две бронзовые.



- Руслан Березин в весовой категории до 51 килограмма и Нарэк Мхоян в весовой категории до 42 килограммов завоевали золотые медали. Данил Шишкин в весовой категории до 48 килограммов занял 2 место. Олег Аференок в весовой категории 65 килограммов и Вадим Федоров в весовой категории 80 килограммов стали бронзовыми призёрами соревнований, - сообщили в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края.



Всего в этом турнире приняли участие 80 спортсменов из Якутии, Сахалина, Амурской области, Забайкалья, Хабаровского и Приморского краёв, Еврейской и Чукотской автономных областей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

