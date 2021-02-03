Соревнования завершились в конце января
31 января во Владивостоке завершилось первенство Дальнего Востока по спортивной борьбе, дисциплина - греко-римская борьба. Спортсмены Забайкальского края завоевали пять медалей - две золотые, одну серебряную и две бронзовые.
- Руслан Березин в весовой категории до 51 килограмма и Нарэк Мхоян в весовой категории до 42 килограммов завоевали золотые медали. Данил Шишкин в весовой категории до 48 килограммов занял 2 место. Олег Аференок в весовой категории 65 килограммов и Вадим Федоров в весовой категории 80 килограммов стали бронзовыми призёрами соревнований, - сообщили в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края.
Всего в этом турнире приняли участие 80 спортсменов из Якутии, Сахалина, Амурской области, Забайкалья, Хабаровского и Приморского краёв, Еврейской и Чукотской автономных областей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Пять медалей завоевали борцы Забайкалья во Владивостоке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования завершились в конце января
Главе администрации муниципального образования внесено представление прокуратуры
Бывшее должностное лицо получало взятки почти год
Возбуждено уголовное дело
Мужские команды сыграют в волейбол и баскетбол
Список концертов и участников «Звёзд на Байкале» станет известен в ближайшее время
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Участники совершат массовое восхождение на вершину горы Мунку-Сардык
В программе забеги на различные дистанции и семейные эстафеты
Свою свадьбу юбиляры справили в далёком 1956 году
Мероприятие проводится в преддверии праздника Белого месяца
Победители примут участие в окружном этапе
В схватках чемпионата и первенства СФО примут участие более 150 спортсменов
В плановом полевом выходе принимают участие более тысячи военнослужащих
Они расположены в Тальцах и Стеклозаводе