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Пять медалей завоевали борцы Забайкалья во Владивостоке

Пять медалей завоевали борцы Забайкалья во Владивостоке
Общество,  Фото:Региональный центр спортивной подготовки Забайкальского края
Соревнования завершились в конце января

31 января во Владивостоке завершилось первенство Дальнего Востока по спортивной борьбе, дисциплина - греко-римская борьба. Спортсмены Забайкальского края завоевали пять медалей - две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

- Руслан Березин в весовой категории до 51 килограмма и Нарэк Мхоян в весовой категории до 42 килограммов завоевали золотые медали. Данил Шишкин в весовой категории до 48 килограммов занял 2 место. Олег Аференок в весовой категории 65 килограммов и Вадим Федоров в весовой категории 80 килограммов стали бронзовыми призёрами соревнований, - сообщили в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края.

Всего в этом турнире приняли участие 80 спортсменов из Якутии, Сахалина, Амурской области, Забайкалья, Хабаровского и Приморского краёв, Еврейской и Чукотской автономных областей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Забайкальский край борцы спорт
 
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