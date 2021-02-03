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В Бурятии закрыли колодец, в который упал мальчик

В Бурятии закрыли колодец, в который упал мальчик
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Главе администрации муниципального образования внесено представление прокуратуры

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии 9-летний мальчик упал в заброшенный смотровой колодец на глубину 3,5 метра. Испуганного и плачущего ребёнка вытащили росгвардейцы. В результате падения ребёнок получил травмы.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура и провела проверку. Выявлено, что муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Каменское» нарушены правила содержания наружных сетей и сооружений водоснабжения. Со стороны должностных лиц администрации городского поселения «Каменское» отсутствовал контроль.

- В ходе проверки нарушения устранены, крышка колодца заменена, установлены ограждающие перекрытия, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Главе администрации муниципального образования внесено представление.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Проводится расследование.
прокуратура
 
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