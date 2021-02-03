Бывшее должностное лицо получало взятки почти год
В Улан-Удэ вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего должностного лица муниципального учреждения. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)», ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Получении взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».
В суде установлено, что, являясь должностным лицом учреждения – заказчика, с мая 2019 года по апрель 2020 года осуждённый за освобождение подрядчика от ответственности за уклонение от заключения контрактов и их ненадлежащее исполнение получил от представителя подрядчика деньги. Сумма взятки составила 143 тысячи рублей.
- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью за дачу взятки указанному должностному лицу оштрафовали на 500 тысяч рублей.
В Улан-Удэ получатель взятки получил условный срок
Общество, Фото:
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