 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

В Улан-Удэ получатель взятки получил условный срок

В Улан-Удэ получатель взятки получил условный срок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Бывшее должностное лицо получало взятки почти год

В Улан-Удэ вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего должностного лица муниципального учреждения. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)», ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Получении взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

В суде установлено, что, являясь должностным лицом учреждения – заказчика, с мая 2019 года по апрель 2020 года осуждённый за освобождение подрядчика от ответственности за уклонение от заключения контрактов и их ненадлежащее исполнение получил от представителя подрядчика деньги. Сумма взятки составила 143 тысячи рублей.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью за дачу взятки указанному должностному лицу оштрафовали на 500 тысяч рублей.



прокуратура суд приговор взятка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пять медалей завоевали борцы Забайкалья во Владивостоке
Пять медалей завоевали борцы Забайкалья во Владивостоке
Общество, 03.02.2021
Соревнования завершились в конце января
В Бурятии закрыли колодец, в который упал мальчик
В Бурятии закрыли колодец, в который упал мальчик
Общество, 03.02.2021
Главе администрации муниципального образования внесено представление прокуратуры
В Улан-Удэ получатель взятки получил условный срок
В Улан-Удэ получатель взятки получил условный срок
Общество, 03.02.2021
Бывшее должностное лицо получало взятки почти год
Иркутск примет международный музыкальный фестиваль
Иркутск примет международный музыкальный фестиваль
Общество, 03.02.2021
Список концертов и участников «Звёзд на Байкале» станет известен в ближайшее время
В Бурятии немного ослабли морозы
В Бурятии немного ослабли морозы
Общество, 03.02.2021
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Экстремалы Бурятии соберутся в Саянах на горный фестиваль
Экстремалы Бурятии соберутся в Саянах на горный фестиваль
Общество, 02.02.2021
Участники совершат массовое восхождение на вершину горы Мунку-Сардык
В Чите пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту
В Чите пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту
Общество, 02.02.2021
В программе забеги на различные дистанции и семейные эстафеты
Супругов из Ангарска поздравили с 65-летием семейной жизни
Супругов из Ангарска поздравили с 65-летием семейной жизни
Общество, 02.02.2021
Свою свадьбу юбиляры справили в далёком 1956 году
В Бурятии объявлен конкурс рисунков детей из замещающих семей
В Бурятии объявлен конкурс рисунков детей из замещающих семей
Общество, 02.02.2021
Мероприятие проводится в преддверии праздника Белого месяца
В Бурятии стартовал второй этап конкурса «Снайперский рубеж»
В Бурятии стартовал второй этап конкурса «Снайперский рубеж»
Общество, 02.02.2021
Победители примут участие в окружном этапе
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по универсальному бою
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по универсальному бою
Общество, 02.02.2021
В схватках чемпионата и первенства СФО примут участие более 150 спортсменов
Забайкальские подразделения ПВО маршируют в Бурятию
Забайкальские подразделения ПВО маршируют в Бурятию
Общество, 02.02.2021
В плановом полевом выходе принимают участие более тысячи военнослужащих
В Улан-Удэ запущены 2 пешеходных перехода через железную дорогу
В Улан-Удэ запущены 2 пешеходных перехода через железную дорогу
Общество, 02.02.2021
Они расположены в Тальцах и Стеклозаводе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^