 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

У жителя Иркутской области в поезде нашли марихуану

У жителя Иркутской области в поезде нашли марихуану
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Барнаул-Северобайкальск» оперативниками установлен и задержан 38-летний житель города Братска. У него в личных вещах, согласно заключения эксперта, находилось около 600 граммов марихуаны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 228 УК РФ. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
транспортная полиция наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пять медалей завоевали борцы Забайкалья во Владивостоке
Пять медалей завоевали борцы Забайкалья во Владивостоке
Общество, 03.02.2021
Соревнования завершились в конце января
В Бурятии закрыли колодец, в который упал мальчик
В Бурятии закрыли колодец, в который упал мальчик
Общество, 03.02.2021
Главе администрации муниципального образования внесено представление прокуратуры
В Улан-Удэ получатель взятки получил условный срок
В Улан-Удэ получатель взятки получил условный срок
Общество, 03.02.2021
Бывшее должностное лицо получало взятки почти год
Иркутск примет международный музыкальный фестиваль
Иркутск примет международный музыкальный фестиваль
Общество, 03.02.2021
Список концертов и участников «Звёзд на Байкале» станет известен в ближайшее время
В Бурятии немного ослабли морозы
В Бурятии немного ослабли морозы
Общество, 03.02.2021
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Экстремалы Бурятии соберутся в Саянах на горный фестиваль
Экстремалы Бурятии соберутся в Саянах на горный фестиваль
Общество, 02.02.2021
Участники совершат массовое восхождение на вершину горы Мунку-Сардык
В Чите пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту
В Чите пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту
Общество, 02.02.2021
В программе забеги на различные дистанции и семейные эстафеты
Супругов из Ангарска поздравили с 65-летием семейной жизни
Супругов из Ангарска поздравили с 65-летием семейной жизни
Общество, 02.02.2021
Свою свадьбу юбиляры справили в далёком 1956 году
В Бурятии объявлен конкурс рисунков детей из замещающих семей
В Бурятии объявлен конкурс рисунков детей из замещающих семей
Общество, 02.02.2021
Мероприятие проводится в преддверии праздника Белого месяца
В Бурятии стартовал второй этап конкурса «Снайперский рубеж»
В Бурятии стартовал второй этап конкурса «Снайперский рубеж»
Общество, 02.02.2021
Победители примут участие в окружном этапе
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по универсальному бою
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по универсальному бою
Общество, 02.02.2021
В схватках чемпионата и первенства СФО примут участие более 150 спортсменов
Забайкальские подразделения ПВО маршируют в Бурятию
Забайкальские подразделения ПВО маршируют в Бурятию
Общество, 02.02.2021
В плановом полевом выходе принимают участие более тысячи военнослужащих
В Улан-Удэ запущены 2 пешеходных перехода через железную дорогу
В Улан-Удэ запущены 2 пешеходных перехода через железную дорогу
Общество, 02.02.2021
Они расположены в Тальцах и Стеклозаводе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^