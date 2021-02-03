Возбуждено уголовное дело
При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Барнаул-Северобайкальск» оперативниками установлен и задержан 38-летний житель города Братска. У него в личных вещах, согласно заключения эксперта, находилось около 600 граммов марихуаны.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 228 УК РФ. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Иркутской области в поезде нашли марихуану
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