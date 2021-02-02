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Проблему грязного воздуха Улан-Удэ намерены решать по районам

Проблему грязного воздуха Улан-Удэ намерены решать по районам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В минприроды рассказали о борьбе за чистый воздух

2 февраля в минприроды Бурятии рассказали, как ведётся работа по очищению атмосферного воздуха в Улан-Удэ. Врио министра природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева заявила, что причина грязного воздуха в столице – это разросшийся частный сектор, взвешенные частицы и малые котельные.

- Здесь вопрос именно в количестве. Чем больше их становится, тем грязнее воздух. Я читала отчёты 1995 года и тогда уже было прописано, что у нас концентрация бензопирена превышает в 7-13 раз. Это было ещё в 1995 году, но тогда смога такого не было. То есть смог – это взвешенные частицы, - рассказала она.

В 2020 году получено подтверждение минприроды России о включении Улан-Удэ в состав участников федерального проекта «Чистый воздух» с 2024 года. В настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительном включении в федеральный проект посёлка Селенгинск и города Гусиноозёрск.

С 15 сентября 2021 года в Бурятии в силу вступает закон о том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые подключены к центральному отоплению, не имеют права топить свои котельные углём и дровами. Подобные ограничения для них будут действовать с 15 сентября по 15 мая.

Также в 2020 году администрации Улан-Удэ было выделено две субсидии на научно-исследовательские работы. Она направлены на изучение и выявление источников, которые больше всего загрязняют воздух в городе.

- Также они внесут предложения для каждого района города для использования какого-то альтернативного топлива. Я несколько раз говорила, что я для города не вижу какого-то одного решения, то есть просто взять и перевести на электроэнергию нельзя. Просто взять и использовать только бездымное топливо или перевести всех на газ, это, наверное, для нашего города не выход. Нужно смотреть на каждом участке, на каждом районе города, где и какое решение возможно, - отметила Наталья Тумуреева.


загрязнение воздуха
 
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