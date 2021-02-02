Мусор встречается чуть ли не на каждом шагу
«На Мамае даже дети уносят мусор с собой! На Мамае даже дети знают, что раскидывать мусор нехорошо!» - с такой подписью появилось видео в паблике «Весь Улан-Удэ». Автор видео – организатор туров на Мамай.
На видео запечатлено, как туристы, возвращаясь с гор, останавливаются и подбирают мусор. Девушка сняла, как по дороге, буквально на каждом шагу разбросан мусор.
- Это что такое? Ужас. Не делайте так, не разбрасывайте мусор, говорит девушка.
- Если встретили бумажку, пакет, не поленитесь, соберите, призывает автор видео. - А если вывозите мусор, то завязывайте, пожалуйста, свои пакеты хорошо, сказала в завершение.
Под видео также написали обращение:
- Не нужно взрывать свои хлопушки для красивых фото, а если ума хватило взорвать, так уберите за собой! И бокалы для красивых фоточек не надо оставлять, заберите их с собой и поставьте у себя дома в сервант!!! Своих туристов гоняю и вас гонять буду!
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова назвала большинство туров на Мамай незаконными. Глава минтуризма отметила, что такие «дикие» однодневные туры лишь приносят ущерб природе.
В Бурятии на Мамае одни туристы убирают за другими
Общество, Фото:
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