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В Бурятии на Мамае одни туристы убирают за другими

В Бурятии на Мамае одни туристы убирают за другими
Общество,  Фото:trekking03
Мусор встречается чуть ли не на каждом шагу

«На Мамае даже дети уносят мусор с собой! На Мамае даже дети знают, что раскидывать мусор нехорошо!» - с такой подписью появилось видео в паблике «Весь Улан-Удэ». Автор видео – организатор туров на Мамай.

На видео запечатлено, как туристы, возвращаясь с гор, останавливаются и подбирают мусор. Девушка сняла, как по дороге, буквально на каждом шагу разбросан мусор.

- Это что такое? Ужас. Не делайте так, не разбрасывайте мусор, говорит девушка.

- Если встретили бумажку, пакет, не поленитесь, соберите, призывает автор видео. - А если вывозите мусор, то завязывайте, пожалуйста, свои пакеты хорошо, сказала в завершение.

Под видео также написали обращение:

- Не нужно взрывать свои хлопушки для красивых фото, а если ума хватило взорвать, так уберите за собой! И бокалы для красивых фоточек не надо оставлять, заберите их с собой и поставьте у себя дома в сервант!!! Своих туристов гоняю и вас гонять буду!

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова назвала большинство туров на Мамай незаконными. Глава минтуризма отметила, что такие «дикие» однодневные туры лишь приносят ущерб природе.


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