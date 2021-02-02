Лесник из Бурятии с «Сайлент Хиллом» стал лучшим в России

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет провёл всероссийский творческий конкурс на лесную тематику. В номинации «стихи и эссе» принял участие участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.
Сергей со стихотворениями «Идут по визиру таксаторы», «Лесопатологам», «Подрост», «Тлеющее Царство торфа», «Обществу Лесоводов», «Поздняя осень в тайге» стал победителем среди всех участников из 25 регионов страны.
- В нашей отрасли очень много творческих людей. Среди моих коллег немало тех, кто пишет стихи, отлично рисует, хорошо поют и сочиняют песни, отличные фотографы, прекрасные рассказчики. Одно могу сказать - все лесники - настоящие романтики. Кроме того, такие конкурсы призваны привлечь внимание к лесной отрасли, её проблемам, дальнейшему развитию лесной промышленности и лесного хозяйства. Ну и конечно, главная задача и главный результат таких конкурсов - популяризация профессии работника леса, - делится Сергей.
В ближайшее время он, как обещают организаторы конкурса, получит ценный приз.
Сергей Максимов работает участковым лесничим уже 17 лет. Сергей признаётся, что вопрос, кем стать в будущем перед ним, не стоял. С детства он буквально пропитывался духом лесной профессии – его отец проработал лесником более 40 лет.
Тлеющее царство торфа
Это кажется, что кружатся мотыльки.
После трёх кружек, кофе – как морфий.
Нет, это не сонного села огоньки.
Это тлеющее Царство торфа.
И стелются анакондами
От помпы пожарные шланги,
Но просачиваются «джеймсами бондами»
Языки пожара сквозь фланги.
Он впивается зубами красными
В ров, наполненный доверху водой.
И сигналят оранжево пожарных каски
Да чернеет ствол торфяной…
Хлопья пепла, если б не лето,
Перепутать легко со снегом.
Ждём дождливого мы ответа,
Обращая свои взоры к Небу…
И пока ждём ответа – боремся,
Окунаемся в «Сайлент Хилл».
Шутим, курим, подальше держимся
От дымящихся торфяных могил…