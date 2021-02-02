Лесник из Бурятии с «Сайлент Хиллом» стал лучшим в России

От дымящихся торфяных могил…





Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет провёл всероссийский творческий конкурс на лесную тематику. В номинации «стихи и эссе» принял участие участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.Сергей со стихотворениями «Идут по визиру таксаторы», «Лесопатологам», «Подрост», «Тлеющее Царство торфа», «Обществу Лесоводов», «Поздняя осень в тайге» стал победителем среди всех участников из 25 регионов страны.- В нашей отрасли очень много творческих людей. Среди моих коллег немало тех, кто пишет стихи, отлично рисует, хорошо поют и сочиняют песни, отличные фотографы, прекрасные рассказчики. Одно могу сказать - все лесники - настоящие романтики. Кроме того, такие конкурсы призваны привлечь внимание к лесной отрасли, её проблемам, дальнейшему развитию лесной промышленности и лесного хозяйства. Ну и конечно, главная задача и главный результат таких конкурсов - популяризация профессии работника леса, - делится Сергей.В ближайшее время он, как обещают организаторы конкурса, получит ценный приз.Сергей Максимов работает участковым лесничим уже 17 лет. Сергей признаётся, что вопрос, кем стать в будущем перед ним, не стоял. С детства он буквально пропитывался духом лесной профессии – его отец проработал лесником более 40 лет.Это кажется, что кружатся мотыльки.После трёх кружек, кофе – как морфий.Нет, это не сонного села огоньки.Это тлеющее Царство торфа.И стелются анакондамиОт помпы пожарные шланги,Но просачиваются «джеймсами бондами»Языки пожара сквозь фланги.Он впивается зубами краснымиВ ров, наполненный доверху водой.И сигналят оранжево пожарных каскиДа чернеет ствол торфяной…Хлопья пепла, если б не лето,Перепутать легко со снегом.Ждём дождливого мы ответа,Обращая свои взоры к Небу…И пока ждём ответа – боремся,Окунаемся в «Сайлент Хилл».Шутим, курим, подальше держимся