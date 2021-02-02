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На Байкале лиса встречает туристов

На Байкале лиса встречает туристов
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Лису запечатлели на Ольхоне

На Ольхоне лиса не побоялась и близко подошла к туристам. Видео появилось сегодня в сообществе «Аноним 03». На нём видно, как лиса очень близко подобралась к людям. Они сразу начали её снимать и искать еду, чтобы подкормить хищное животное.

- Лиса живёт на мысе Хобой и Шунтэ и встречает всех туристов. Снято на Ольхоне 1 февраля 2021 года, - говорится в посте.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жители посёлка Восточный в Улан-Удэ также встретили лису.

Помимо этого, в городе Северобайкальск бегают лиса и олень.

Специалисты просят ни в коем прикармливать диких лис. У животных от такой пищи могут быть проблемы с пищеварительным трактом. Кроме того, лиса может привыкнуть к получению еды таким образом и в следующий раз наткнуться не на доброго туриста, а на браконьера. Также не исключена угроза того, что животное является переносчиком бешенства.


дикие животные лисицы
 
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