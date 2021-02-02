На Байкале лиса встречает туристов

На Ольхоне лиса не побоялась и близко подошла к туристам. Видео появилось сегодня в сообществе «Аноним 03». На нём видно, как лиса очень близко подобралась к людям. Они сразу начали её снимать и искать еду, чтобы подкормить хищное животное.
- Лиса живёт на мысе Хобой и Шунтэ и встречает всех туристов. Снято на Ольхоне 1 февраля 2021 года, - говорится в посте.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жители посёлка Восточный в Улан-Удэ также встретили лису.
Помимо этого, в городе Северобайкальск бегают лиса и олень.
Специалисты просят ни в коем прикармливать диких лис. У животных от такой пищи могут быть проблемы с пищеварительным трактом. Кроме того, лиса может привыкнуть к получению еды таким образом и в следующий раз наткнуться не на доброго туриста, а на браконьера. Также не исключена угроза того, что животное является переносчиком бешенства.