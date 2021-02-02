В плановом полевом выходе принимают участие более тысячи военнослужащих
Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа в Забайкалье приступили к совершению марша на полигон «Телемба» в Бурятии. Мероприятие проводятся в рамках планового полевого выхода войск ПВО военного округа.
- В ходе передислокации расчёты зенитно-ракетных комплексов «Бук», «Стрела-10», зенитных установок «Шилка», переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» осуществляют выход из пунктов постоянной дислокации, погрузку на железнодорожный транспорт и совершение марша своим ходом в составе колонн. Помимо этого, подразделения ПВО выполняют учебные задачи по преодолению участков местности в условиях применения оружия массового поражения, а также по отражению нападения условного воздушного противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В рамках масштабных учений запланированы боевые стрельбы по мишеням, которые имитируют сверхманевренные самолёты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.
В мероприятии принимают участие свыше тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц техники общевойскового объединения ВВО.
Забайкальские подразделения ПВО маршируют в Бурятию
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